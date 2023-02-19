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Dünya, Asrın felaketi

BAE, depremzedelere şu ana kadar 106 uçakla 3 bin ton yardım malzemesi gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 106 uçakla 3 bin 14 ton yardım malzemesi ulaştırdı.

İbrahim Khazen, Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 19.02.2023
BAE, depremzedelere şu ana kadar 106 uçakla 3 bin ton yardım malzemesi gönderdi Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

İstanbul

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, yardımlar BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında gönderildi.

Abu Dabi yönetimi, kurduğu hava köprüsüyle Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için 3 bin 14 ton yardım malzemesi taşıyan 106 uçak kaldırdı.

Gıda, yardım malzemesi ve çadır taşıyan uçaklardan 65'i Suriye'ye, 41'i Türkiye'ye gitti.

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