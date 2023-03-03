Avusturya’da Azerbaycan Kültür Merkezi’nden Türkiye'deki deprem bölgesine yardım etkinliği
Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Azerbaycan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Nevruz etkinliğinde 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenlerin yararına yardım toplandı.
VİYANA
"Depremzedelerin Yararına Nevruz Programı" başlıklı etkinliğe Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, eşi Azize Ceyhun, Viyana Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ayşe Yorulmaz’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Azerbaycan kültürüne ait çeşitli hediyelik eşyanın yanı sıra el dokuması halıların satışa sunulduğu etkinlikte konuşan Viyana Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü Leyla Qasımova, bu etkinliğin çok daha önceden yapılmasının planlandığını ancak salgın ve savaş nedeniyle ertelendiğini, Türkiye’de yaşanan depremlerin ardından programı yardım etkinliğine dönüştürmeye karar verdiklerini anlattı.
Qasımova, depremin hemen sonrasında Azerbaycan’ın Türkiye’ye ilk yardımı gönderen ülkelerin başında geldiğini ve bu ülkeden depremzedelere yönelik çeşitli yardımların yapıldığını, bazılarının ise hala yapılmakta olduğunu kaydetti.
Etkinlikte satılan hediyelikler ve tatlı çeşitlerinden elde edilen gelirlerin tamamının deprem bölgesine gönderileceğini aktaran Qasımova, satışa sunulan halıların da belirli bir kısmının yardım kapsamında bağışlanacağını ifade etti.
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde meydana gelen büyük yıkım, can kayıpları ve depremzedelerin yaşadıkları zorlukları anlatan bir konuşma yaptı.
Ceyhun, yardım programını düzenleyen Azerbaycan Kültür Merkezi’ne teşekkür ederek, Avusturya’da başta hükümet olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yaptığı yardımlara değindi.
Azerbaycan halılarının tanıtıldığı etkinlikte, yöresel lezzetler davetlilerin beğenisine sunuldu.
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