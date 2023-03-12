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Yaşam, Asrın felaketi

Arıcılardan deprem bölgesine 1200 kavanoz bal

Kastamonulu arıcılar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye 1200 kavanoz bal ulaştırdı.

Erkut Kargın  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Arıcılardan deprem bölgesine 1200 kavanoz bal

Kastamonu

Depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için kurum, kuruluş ve vatandaşlar yardımlarını sürdürüyor.

Kastamonu'daki arıcılar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü vasıtasıyla Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremzedelere 1200 kavanoz bal götürdü.

Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, AA muhabirine, bölgenin her türlü yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İl merkezi ve ilçelerdeki arıcıların birliğe getirdiği balları paketleyip Elbistan'daki vatandaşlara tek tek dağıttıklarını anlatan Başar, "Gün her zamankinden daha çok birlik olma günüdür. Oradaki insanların gözünde 'İyi ki gelmişsiniz, iyi ki düşünmüşsünüz' ifadesini görme imkanı bulduk. Bu sıkıntılı günlerde bir nebze de olsa ağızları tatlansın istedik." diye konuştu.

Başar, arıcılar olarak bölgeye yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

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