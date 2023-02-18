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Dünya, Asrın felaketi

Arama kurtarma çalışmalarına katkı için gelen Kuveytli ekipten Türkiye'ye destek mesajı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek için gelen Kuveytli ekipten Albay Eymen el-Mufrih, Türkiye'nin ülkeyi yeniden imar ve inşa etme gücü olduğuna inandıklarını belirterek, "Biz daima destek olacağız." dedi.

Yakoota Al Ahmad, Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 18.02.2023
Arama kurtarma çalışmalarına katkı için gelen Kuveytli ekipten Türkiye'ye destek mesajı

İstanbul

Deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için gelen Kuveytli ekibin başında bulunan Mufrih, ülkelerine dönmeden önce AA muhabirine açıklama yaptı.

Mufrih, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla depremin ardından Türkiye'ye destek için sağlık görevlileri dahil 46 kişilik bir ekiple geldiklerini belirtti.

Ekibin 3'e bölünerek nöbetleşe aralıksız 24 saat çalıştığını söyleyen Mufrih, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te enkaz altında kalan insanları kurtarma çalışmalarına yardımcı olduklarını ifade etti.

Ayrıca enkaz altında vefat eden vatandaşların da cansız bedenlerinin çıkarıldığını aktaran Mufrih, Türkiye'ye taziyelerini ileterek başsağlığı diledi.

Türkiye'nin ülkeyi yeniden imar ve inşa etme gücü olduğuna inandıklarını söyleyen Mufrih, "Biz daima destek olacağız, kardeş Türkiye'ye yardım eden ilk ülkelerden olacağız." dedi.

Mufrih, gösterilen misafirperverlikten ve 10 günde yaptıklarından ötürü Türk hükümetine teşekkür etti.

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