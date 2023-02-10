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Gündem, Asrın felaketi

Antalya'ya gelen depremzede bir kadın bebeğini sağlıkla kucağına aldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan evlerinden çıkan ve Antalya'ya gelen hamile kadın, Finike Devlet Hastanesinde doğum yaptı.

Ali Karataç   | 10.02.2023
Antalya'ya gelen depremzede bir kadın bebeğini sağlıkla kucağına aldı Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Antalya

Yılmaz ve Tuğba Arıcıoğlu çifti, yaşadıkları felaket sonrasında Finike'deki ailelerinin yanına sığındı. Doğum zamanı gelen 39 haftalık Arıcıoğlu, Finike Devlet Hastanesinde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, Ali Asaf ismi verildi.

Hastane Başhekimi Dr. Yücel Kurt, bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Hastane olarak depremden etkilenen vatandaşlara poliklinik ve acil hizmeti verdiklerini ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Depremin en çok vurduğu illerden biri olan Kahramanmaraş'tan gelen 39 haftalık gebe hastanemizde gerçekleştirilen başarılı sezaryen doğum ile sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Şu ana kadar toplam 72 depremzedemiz hastanemizden sağlık hizmeti alıp sağlıklarına kavuştular.

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