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Gündem, Asrın felaketi

Ailesini kaybeden depremzede anne: Tek isteğim şimdi kızımın sağ salim bulunmasıdır

Depremde eşi ve 2 oğlunu kaybeden, İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınan Çiğdem Güler, Türkiye'yi üzüntüye boğan büyük sarsıntı sırasında Antakya Devlet Hastanesi'nde yatan 21 yaşındaki kızını arıyor.

Lale Bildirici Büyükkarakaya   | 18.02.2023
Ailesini kaybeden depremzede anne: Tek isteğim şimdi kızımın sağ salim bulunmasıdır Fotoğraf: Lale Bildirici Büyükkarakaya/AA

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depreme, Antakya Akevler Mahallesi'ndeki evinde eşi ve 2 oğluyla yakalanan 37 yaşındaki Çiğdem Güler'in tedavisi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Güler, bir taraftan depremde eşi ve 2 oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, diğer taraftan da tedavi olmak amacıyla 27 Ocak'ta Antakya Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne yatan kızı Nevin Güler'in akıbetini merak ediyor.

Çiğdem Güler, AA muhabirine, depremde çöken hastanenin enkazından yaralıların ve hayatını kaybedenlerin çıkarıldığını ancak enkazdan çıkarılanlar arasında kızının kaydının bulunamadığını söyledi.

Yaklaşık 40 saat enkaz altında kaldığını anlatan Güler, "Deprem çok zor bir andı. Enkaz altındayken bilincimi kaybetmedim. Nefes alamaz durumdaydım. Çok şükür çıktım kurtarıldım ama yaralıyım. Kalbim daha çok acıyor. Yaralı olmam sıkıntı değil ayağa kalkarım ama çocuklarım gitti eşim yok. Yanımda öldüler. Tek isteğim şimdi kızımın sağ salim bulunmasıdır. Lütfen yardım edin tek ümidim o." diyerek yetkililere seslendi.

"Bir yere taşıdılar kızımı, kayıt yapılmadı muhtemelen"

Kızının, depremde çöken Antakya Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gördüğünü aktaran Güler, "Kızımın büyük bir hastalığı yoktu. Akli dengesi yerindeydi. Beni bulabilir ve TC'mi biliyor. TC'mi söylese, benim bu hastanede yattığım görülür. Kızımı bulamıyoruz kayıp, başka bir yere mi götürüldü bilmiyoruz. Onun bulunmasını istiyorum. Hastaneden çok şükür ölü olarak çıkmadı. Sürekli hastanede enkaz başında bekleyenler vardı, amcaları orayı hiç bırakmadı. Bir yere taşıdılar kızımı, kayıt yapılmadı muhtemelen. Amcaları ve dayıları herkes çabalıyor. Hiçbir haber yok. Bilmiyorum kızım inşallah sağ salim bulunur." ifadelerini kullandı.

Deprem nedeniyle kalça kemiğinin kırıldığını ve ameliyat olduğunu belirten Güler, kardeşinin de hastanede kendisini yalnız bırakmadığını sözlerine ekledi.

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