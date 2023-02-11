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Gündem, Asrın felaketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "ALO 144" hattı ayni yardımlar için kullanılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım hattı ALO 144'ün olağanüstü hal (OHAL) süresince, AFAD koordinasyonunda kişi ve kuruluşların yapacakları ayni yardımları hedef depolara yönlendirme hizmetini sağlayacağını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 11.02.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "ALO 144" hattı ayni yardımlar için kullanılacak

Ankara

Bakanlık tarafından ALO 144'ün ayni yardımların kabul, sevk ve idaresi amacıyla kullanılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın sosyal yardım hattı ALO 144, OHAL süresince AFAD koordinasyonunda gerek bireysel gerekse tır ve kamyonlarıyla ayni yardım yapmak isteyen kişi/kuruluşların yapacakları yardımları hedef depolara yönlendirme hizmetini sağlayacaktır.

Hedefimiz, bölgeye giriş çıkış trafik yoğunluğunu azaltmak, hayırseverlerimizin ayni bağışlarının deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza en hızlı ve düzenli şekilde ulaşmasını temin etmektir."

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