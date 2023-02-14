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Gündem, Asrın felaketi

Afşin'de depremin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi.

Sinan Doruk   | 14.02.2023
Afşin'de depremin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 il etkilendi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Afşin ilçesi oldu.

Depremlerin ilçede neden olduğu yıkım dron kamerasına yansıdı.

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