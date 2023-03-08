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Yaşam, insana dair, Asrın felaketi

Adıyamanlı depremzede çocuklar için köy köy geziyorlar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle büyük travma yaşayan Adıyamanlı yüzlerce depremzede çocuğun yüzü, kendileri için düzenlenen çeşitli oyunlarla gülüyor.

Rauf Maltaş, Orhan Pehlül  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Adıyamanlı depremzede çocuklar için köy köy geziyorlar Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Adıyaman'da çok sayıda kurum ve kuruluş, çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için adeta seferberlik yürütüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekibi de yaklaşık bir aydır Adıyaman'da köy köy, mahalle mahalle dolaşarak yüz boyamadan müzikal gösterilere kadar 15 farklı etkinlikle çocukların moral ve motivasyonunu artırmaya çalışıyor.

Koltuk kapmaca, yüz boyama ve tiyatro gibi aktivitelere katılan çocuklar, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlarla da keyifli zaman geçiriyor.

"Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sanat Şube Müdürü Mehmet Demirbaş, AA muhabirine, deprem bölgesinde birçok hizmetin sunulduğunu söyledi.

Kentte ekip olarak gece gündüz çocukların yüzünü güldürmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza moral ve motivasyon anlamında her türlü desteği veriyoruz. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanıyoruz. Çocuklarımıza türlü çeşitte etkinlikler yapıyoruz. Nerede bir çocuk görsek, onları mutlu etmek için canla başla 15 kişilik ekibimizle mücadele ediyoruz. Köylere, ilçelere, çadır kentlere uğrayarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Kötü günlerin üzerlerindeki etkilerini atmaları için mücadele ediyoruz. Tiyatro gösterisi yapıyoruz, televizyon imkanı sağlıyoruz, çeşitli hediyeler veriyoruz. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor."

Yüz boyama etkinliğine katılan 7 yaşındaki Ayşe Yıldız da gününü oyun alanında geçirdiğini belirterek, yeni arkadaşlarla tanıştığını, gösterileri çok beğendiğini dile getirdi.

Efe Güçlü ise tiyatro oyunlarını gülerek izlediğini kaydetti.

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