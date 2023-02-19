Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,686.80
BTC/USDT
24,555.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'daki yıkılan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki gözaltına alındı

Adıyaman Gölbaşı'nda depremde yıkılan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki, yurt dışına çıkma girişimi esnasında İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Gökhan Yılmaz   | 19.02.2023
Adıyaman'daki yıkılan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki gözaltına alındı

İstanbul

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yıldıray Varki, İsviçre'ye çıkış yapma girişimi esnasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Varki, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talepli sevk edilecek.

Varki'nin müteahhitliğini yaptığı Gölbaşı'ndaki Huzur Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmış ve binanın enkazında çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık
Bakanlar Akar ile Koca, Antakya ve Altınözü'ndeki çalışmaları inceledi, depremzedelerle bir araya geldi
Fransız deprem bilimci Le Pichon: İkinci deprem tamamen öngörülemez bir depremdi
Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Adıyaman'daki yıkılan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki gözaltına alındı

Benzer haberler

Adıyaman'daki yıkılan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki gözaltına alındı

Adıyaman'daki yıkılan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki gözaltına alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet