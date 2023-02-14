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Kahramanmaraş’ta Melike Hanım Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı - VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da 77 yaşındaki kadın depremin 212. saatinde kurtarıldı

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

Mesut Varol   | 14.02.2023
Adıyaman'da 77 yaşındaki kadın depremin 212. saatinde kurtarıldı Fotoğraf: Özkan Bilgin - AA

Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü 212 saat sonra kurtardı.

Ambulansa taşınan Güngör, hastaneye sevk edildi.

Enkaz etrafında bekleyen Güngör'ün akrabaları arama kurtarma ekiplerine sarıldı.


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