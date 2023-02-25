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Gündem, Asrın felaketi

Adalet Bakanı Bozdağ: Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 184 şüpheli tutuklandı

Barış Gündoğan   | 25.02.2023
Adalet Bakanı Bozdağ: Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 184 şüpheli tutuklandı Fotoğraf: Arda Küçükkaya - AA

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı." dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'le ilgili verilmiş bir gizlilik kararı bulunmadığını, tüm soruşturmaların gizlilik kararı alınmadan yürütüldüğünü bildirdi. 

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Deprem döneminde yaşanan sıkıntılardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni bir yaptırım uygulamasına geçeceğiz."

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