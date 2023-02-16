Dolar
18.85
Euro
20.19
Altın
1,841.27
ETH/USDT
1,716.70
BTC/USDT
24,892.00
BIST 100
5,008.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Asrın felaketi

99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere yardım

Afrika'nın doğusundaki 99 bin nüfuslu adalar ülkesi Seyşeller, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedelere 66 ton yardım gönderdi.

Tufan Aktaş   | 16.02.2023
99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere yardım

İstanbul

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada, deprem felaketi dolayısıyla Seyşeller halkının Türkiye'ye battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı yaptığını belirtti.

Açıklamada, "Dost Seyşeller halkı tarafından gönderilen 66 tonluk battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı için müteşekkiriz." ifadesi kullanıldı.

Afrika'nın başta gelen turizm destinasyonlarından olan ülkenin turizm gelirleri, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11. gününde objektife yansıyanlar
RTÜK'ten yayıncılık ihlallerine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı
Enkazdan çıkarılan 2 aylık Fatma bebek, amcası ve yengesine emanet

Benzer haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11. gününde objektife yansıyanlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11. gününde objektife yansıyanlar

Garanti BBVA'dan AFAD'a 650 milyon liralık bağış

Kuveyt'ten Türkiye'deki depremzedelere gönderilen yardım uçağı sayısı 9'a ulaştı

Bakan Kirişci, deprem bölgesinde mazot ve gübre desteklerinin nakit ödeneceğini açıkladı

Bakan Kirişci, deprem bölgesinde mazot ve gübre desteklerinin nakit ödeneceğini açıkladı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı
99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere yardım

99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere yardım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet