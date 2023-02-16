99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere yardım
Afrika'nın doğusundaki 99 bin nüfuslu adalar ülkesi Seyşeller, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedelere 66 ton yardım gönderdi.
İstanbul
Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada, deprem felaketi dolayısıyla Seyşeller halkının Türkiye'ye battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı yaptığını belirtti.
Ülkemizdeki deprem felaketi dolayısıyla dost Seyşeller halkı tarafından gönderilen 66 tonluk battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı için müteşekkiriz.— Türkiye in Kenya (@TC_Nairobi) February 16, 2023
Açıklamada, "Dost Seyşeller halkı tarafından gönderilen 66 tonluk battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı için müteşekkiriz." ifadesi kullanıldı.
Afrika'nın başta gelen turizm destinasyonlarından olan ülkenin turizm gelirleri, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yarısını oluşturuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.