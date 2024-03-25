Dolar
32.16
Euro
34.89
Altın
2,172.46
ETH/USDT
3,629.60
BTC/USDT
70,605.00
BIST 100
9,029.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Araştırma

Araştırma: Virüsler daha çok hayvandan insana değil insandan hayvana bulaşıyor

Yeni yapılan araştırma, virüslerin daha çok hayvanlardan insanlara değil de insanlardan hayvanlara bulaştığını ortaya koydu.

Salih Okuroğlu  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Araştırma: Virüsler daha çok hayvandan insana değil insandan hayvana bulaşıyor

Ankara

University College London (UCL) bünyesinde yapılan çalışmada araştırmacılar, virüslerin türler arasındaki sıçramasını incelemek için küresel bir veri tabanı kullandı.

Yaklaşık 12 milyon sekansın olduğu veri tabanından faydalanılan araştırmaya göre, virüslerin insan ile hayvan arasında hareket ettiği durumlarda vakaların yüzde 64'ünde insanların hayvanları enfekte ettiği ortaya çıktı.

Araştırma ekibinde yer alan hesaplamalı biyolog Cedric Tan, yaptığı açıklamada, "Biz hayvanlara onların bize verdiğinden daha fazla virüs yayıyoruz." ifadesini kullandı.

Tan, buna örnek olarak ise Kovid-19'un, insanlara bulaşmasının ardından çok daha hızlı yayılmasını gösterdi.

Bu bulguya ulaşılmasının nedenini, insan nüfusunun fazla ve dünyanın her yerine yayılmış olmasıyla ilişkilendiren Tan, ekip olarak bu sonucu beklemediklerini ancak "geçmişe bakıldığında mantıklı" olduğunu kaydetti.

Tan, virüslerin insanlardan hayvanlara yayılmasının nesli tükenmekte olan birçok tür için tehdit oluşturduğunu da vurguladı.

Araştırma, "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor
Şırnak Valiliğinden sağanak ve sel uyarısı
Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek'i, Bestler Dereler'i artık terörden temizlemiş durumdayız

Benzer haberler

Araştırma: Virüsler daha çok hayvandan insana değil insandan hayvana bulaşıyor

Araştırma: Virüsler daha çok hayvandan insana değil insandan hayvana bulaşıyor

Köy hayatı tutkunu çift 2 koyunla başladıkları besicilikte çiftlik kurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet