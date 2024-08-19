Özbekistan'ın 2024 Paris Olimpiyatları atağı: Nasıl başardılar?
Uluslararası alanda yüksek sonuç alınmasında spor alanındaki en son metodolojinin kullanılması büyük önem taşıyor.
İstanbul
Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Aybek Kasimov, Özbekistan'ın 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında gösterdiği başarıyı AA Analiz için kaleme aldı.
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Özbekistan heyeti, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tarihinde ilk kez 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Elde edilen bu başarı tesadüfen gerçekleşmedi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in her alanda olduğu gibi spora da verdiği destek, spora ilişkin derin bilgisi ve gösterdiği özen, sporcularımızın bugünkü büyük başarılarının temelini oluşturuyor.
2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlık kapsamında düzenlenen judo, tekvando ve boks dünya şampiyonalarında milli takımlarımız en yüksek başarılarını elde etti. Ayrıca 2022 Hangzhou Asya Oyunları'nda Özbekistan kafilesi, kazandığı altın madalya sayısına göre tarihindeki en iyi başarıyı gösterdi. Bu ise Paris Olimpiyatları’na hazırlıklarının planlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyordu.
Ülkede kadın sporlarına ayrıca önem verildiğini de özellikle belirtmem gerekir. Kadın sporcularımız en son 2008 Pekin Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanarak podyuma çıkmıştı. O dönemde Ekaterina Hilko trambolinde bronz madalya kazandı. Paris Olimpiyatları’nda ise judocumuz Diyora Keldiyorova birincilik elde ederek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan ilk Özbekistanlı kadın sporcu oldu. Ayrıca tekvandocumuz Svetlana Osipova da bu olimpiyatlarda gümüş madalya elde etti.
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’na hazırlık kapsamında milli takımlarımız için gereken tüm koşullar oluşturuldu. Bunu sporcularımızın ülkede ve yurt dışında düzenlenen hazırlık kamplarına katılımının sağlanması, gerekli tıbbi ve farmakolojik ilaçlarının tedarik edilmesi, malzeme ve teknik altyapının iyileştirilmesi, Olimpiyat Oyunlarına hazırlık sürecinde milli takımların antrenörlerinin, esas ve yedek sporcularının maddi anlamda desteklenmesi gibi birçok örnekte görmek mümkündür.
Bunun sonucunda sporcularımız tarihte ilk kez Yaz Olimpiyat Oyunları'na 19 spor dalında 90 sporcu ile 75 kota kazanmayı başardı. Yani, Özbekistan’ın bu yılki Olimpiyat Oyunları'na katıldığı spor dalları önemli ölçüde genişledi. Özbekistan futbol, okçuluk, kadın güreşi ve dalış programlarında tarihte ilk kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.
Deneyimli yabancı uzmanların ve yerel iklime uyum sağlamanın önemi
Uluslararası alanda yüksek sonuç alınmasında spor alanındaki en son metodolojinin kullanılması büyük önem taşıyor. Dolayısıyla milli takımlarımızın neredeyse tamamına yabancı uzmanlar davet edildi. Boks, judo, güreş, halter, kürek, pentatlon, eskrim, bisiklet, okçuluk, yüzme ve dalış milli takımlarımızda, alanında büyük deneyime sahip yabancı uzmanlar faaliyet gösterdi.
Her bir milli takımımızın 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları öncesindeki son kamplarına özellikle önem gösterildi. Bunu en çok madalya getiren Özbekistan milli boks takımı örneğinde ele alalım. Ekibimiz 7 ile 20 Temmuz tarihleri arasında Fransa'nın Nancy kentinde uluslararası hazırlık kampına katıldı. Bu şehrin seçilmesinin birçok nedeni var; en önemlileri 10'dan fazla milli takımın Nancy'de toplanmış olması ve Olimpiyatlar öncesinde yerel iklime tam uyum sağlanmasıdır. Kampa olimpiyatlarda yer alacak 7 sporcumuzun yanı sıra onlarla hazırlık yapmak amacıyla, kendi sıkletlerinde en başarılı 2'şer boksör, milli takım antrenör kadrosunun yanı sıra yine her boksörün özel antrenörleri ve 2 sağlık çalışanı da katıldı. Bunun sonucunda boksörlerimiz Olimpiyat Oyunları'na en iyi spor formunda gelerek 5 altın madalya kazandı. Diğer milli takımlarımız da benzer bir stratejiyle hazırlandılar. Sonuç olarak Özbekistan kafilesi ilk kez 4 spor dalında Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde etti.
Çeşitli spor dallarında ev sahipliği için imkanlar çeşitlendiriliyor
Geçmiş olimpiyatlar, elde ettiğimiz başarılarımızın yanı sıra hangi alanlarda kendimizi daha fazla geliştirmemiz gerektiğini de bize gösterdi. Uzmanlarla birlikte tüm verileri analiz ederek, hatalardan sonuçlar çıkararak gelecekteki turnuvalara hazırlanacağız. Bu çerçevede takım sporlarının gelişimi özel ilgi alanımız olacaktır.
Özbekistan son yıllarda farklı spor dallarında büyükler dünya şampiyonalarına da ev sahipliği yaparak çeşitli alanlarda imkanlarını tüm dünyaya gösteriyor. 2021’de halter, 2022’de judo ve 2023’te ise boks dünya şampiyonaları başkent Taşkent’te üst düzeyde düzenlendi. Birkaç gün sonra Semerkant, kayak ve kano dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapacak. 2025 yılında ise Asya Gençlik Oyunları ve Para Asya Gençlik Oyunları Taşkent ve Semerkant'ta düzenlenecek. Günümüzde ülke genelinde bu şampiyonaya en üst düzeyde hazırlıklar yapılıyor.
Sayın Cumhurbaşkanımız 9 Kasım 2022'de Taşkent'te 100 hektar arazi üzerine inşa edilecek olan Olimpiyat köyünün temelini attı. Bu proje gelecekte Özbek sporunun bilimsel ve uygulamalı eğitim merkezi haline gelecek ve gelişimini yeni bir seviyeye taşımada tek bir kümelenme görevi görecek. Ayrıca Olimpiyat köyü, milli takımlarımız için yaklaşan Los Angeles-2028 ve Brisbane-2032 Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlamak için esas merkez olacaktır.
Mütercim: Bahtiyar Abdulkerimov
[Aybek Kasimov, Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteridir.]
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