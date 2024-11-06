Dolar
34.34
Euro
37.00
Altın
2,740.63
ETH/USDT
2,590.60
BTC/USDT
74,481.00
BIST 100
8,618.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'de 2024 yılı başkanlık ve kongre seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. Sonucu bekleyen ABD'liler seçim yarışını New York'ta kurulan dev ekranlardan izliyorlar
logo
Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

ABD'de seçim nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik göçmen konvoyu yola çıktı

ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi.

Sinan Doğan  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
ABD'de seçim nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik göçmen konvoyu yola çıktı

Bogota

Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.

Göç gözlemcisi Luis Rey Garcia, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 göçmenin ABD sınırına varmak amacıyla yola koyulduğunu, bu sayının artabileceğini belirtti.

Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi.

İspanyol EFE ajansına açıklama yapan Venezuelalı göçmen Ehison Diaz, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığına işaret ederek, "Tapachula'yı terk edenlerin çoğu Trump'ın kazanabileceği korkusuyla yola çıktı. Eğer Trump kazanırsa ABD'ye giriş hayallerimiz tümden sona erebilir." diye konuştu.

Honduraslı göçmen Nelson Mejia da ABD'de yeni başkan göreve başlamadan sınırı geçmek istediklerini vurgulayarak, Meksikalı yetkililerden kendilerine engel olmamasını istedi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne (IRC) göre, Meksika'ya ocak ila temmuz aylarında 700 binden fazla göçmen giriş yaptı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van-İran sınırı üst düzey önlemlerle korunuyor
Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı
İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında yaralanan asker şehit oldu
DMM'den sosyal medyadaki "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesine ilişkin açıklama
Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Benzer haberler

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD sınırına gelen göçmen sayısının yüzde 75 azaldığını söyledi

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD sınırına gelen göçmen sayısının yüzde 75 azaldığını söyledi

ABD'de seçim nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik göçmen konvoyu yola çıktı

Meksika'da arkeologlar, Mayalardan kalma antik şehrin kalıntılarını buldu

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Formula 1'de sıradaki durak Meksika
Meksika açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem

Meksika açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet