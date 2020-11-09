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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Biden'ın zaferi, dünyadaki demokrasi için olumlu bir mesaj

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ABD'nin 46. başkanı seçilen Demokrat aday Joe Biden'ın zaferinin, dünyadaki demokrasi için olumlu bir mesaj olduğunu söyledi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Mehmet Nuri Uçar   | 09.11.2020
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Biden'ın zaferi, dünyadaki demokrasi için olumlu bir mesaj

Tunus

Tunus devlet televizyonuna konuşan Gannuşi, Tunus'u desteklemenin ABD'de bir parti değil bir devlet politikası olduğunu belirterek, "ABD, Tunus'ta daha avantajlı olması nedeniyle demokratik süreci destekliyor." dedi.

Gannuşi, ABD'de demokratların yönetimde yer almasının daha iyi olduğunu ve bunun siyasete yansıyacağını ifade ederek, "Demokratların ABD seçimlerinde başarılı olması, dünyadaki demokrasi için olumlu bir mesaj." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'daki gelişmeler

"Kimin başarıya ulaştığına bakılmaksızın özellikle bugün Libya için atılan adımlardan sonra ABD tarafından Tunus'un desteklenmeye devam edeceğini düşündüğünü" kaydeden Gannuşi, bu adımın ayrıca Tunus'un bölgedeki stratejik konumunu da artıracağına dikkati çekti.

Tankların değil ticari şirketlerin Libya'ya akın ettiğini söyleyen Gannuşi, şunları kaydetti:

"Libya'nın yeniden inşasını üstlenecek olan uluslararası şirketler için Tunus bir çıkış noktası olacak. Bu bir şans ve Tunus'un bundan faydalanması gerekir."

Parti başkanlığı ya da cumhurbaşkanlığına aday olmayacak

Gannuşi, yıl sonundan önce yapılması planlanan parti genel kongresine ilişkin de konuştu.

Nahda Genel Başkanlığını üçüncü kez düşünmediğini dile getiren Gannuşi, gelecekte cumhurbaşkanlığı adaylığına da niyeti olmadığını ifade etti.

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