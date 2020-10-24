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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar 56 milyondan fazla oy kullanıldı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana dek 56 milyondan fazla kişinin oyunu kullandığı bildirildi.

Hakan Çopur   | 24.10.2020
ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar 56 milyondan fazla oy kullanıldı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

New York'ta başkanlık seçimi için erken oy kullanma süreci başladı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için pek çok eyalette erken oy kullanma süreci başlarken, şu ana kadar en az 50 milyon kişinin postayla ya da sandık başına giderek oyunu kullandığı bildiriliyor. New York'taki vatandaşlar da oylarını kullanmak için Madison Square Garden'da sandık başına gitti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )


ABD'de başkanlık seçimleri için erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şu ana kadar 56 milyon 567 binden fazla kişi oy kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 38 milyonu geçerken, yaklaşık 17 milyon kişi de seçim merkezlerinde oylarını bire bir kullanma yolunu tercih etti.

New York'ta ilk gün uzun kuyruklar oluştu

Erken oy kullanma sürecine bugün başlayan New York eyaletinde, birçok oy kullanma merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Hafta sonu olmasının da etkisiyle sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle New York şehir merkezinde başlayan yoğunluğun ilerleyen saatlere kadar sürdüğü kaydedildi.

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında erken oylamaya izin verilmesinin, sayının yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.

McDonald, erken oylama oranlarına bakarak seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunmuş, bunun da ülke seçmeninin yüzde 65'ine tekabül edeceğine ve 1908'den bu yana en yüksek seviyede katılımın beklendiğine dikkati çekmişti.


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