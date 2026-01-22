TİKA Başkanı Eren, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Eren Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafını seçen Eren, bu kategorideki tüm fotoğrafların Gazze'deki yıkımı ve insanların çaresizliğini göstermek açısından acı dolu hikayelere sahip olduğunu söyledi.
Eren, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini tercih etti.
AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına TİKA Başkanı olarak katılmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Eren, AA'nın uzun yıllardır yılın kareleri oylamasını yaptığını dile getirdi.
"Farkındalık oluşturması açısından çok kıymetli görüyorum ben bu çalışmayı. Her sene de fotoğraflarla hem farklı coğrafyalara, farklı ülkelere, farklı hislere, farklı duygulara yolculuk ediyoruz. Öncelikle fotoğrafçılarımıza çok teşekkür ediyoruz." diyen Eren, fotoğraf karelerinin hayatın farklı yönlerini kendilerini gösterdiğini söyledi.
Eren, bu fotoğraf karelerinin, sadece "o an"ı dondurmaktan ibaret olmadığını aktardı.
TİKA olarak dünyanın farklı coğrafyalarında hikayelerin peşinde olduklarını belirten Eren, "Dünyada 60'a yakın ülkedeki ofislerimizle yüz elliden fazla ülkede gösterdiğimiz varlıkla yaptığımız etkinliklerle, projelerle Türkiye'nin hem merhamet elini hem stratejik aklını buralara taşıyoruz. Dolayısıyla bu hikayeyi çoğaltan bir kurum." ifadelerini kullandı.
Eren, Filistin'in farklı bölgelerinde TİKA olarak çalışmalar yaptıklarını, İsrail'in kurumun Gazze'de inşa ettiği hastane ve konutlara yönelik saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, Gazze kategorisinde gelecek yıl daha güzel kareler görmeyi temenni ettiğini kaydetti.
TİKA stajyerleri, Eren ile AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını tercih eden TİKA stajyeri Fatıma Zeynep Sevindik, bu karenin Suriye halkının özgürlüğünü temsil ettiğini, Emevi Cami'nin hem Müslümanlar için hem de İslam tarihi açısından sembolik değeri olduğunu, cami etrafında TİKA'nın yaptığı ihya çalışmalarının da bu kareyi oylamasında etlkili olduğunu dile getirdi.
Stajyer Enes Köse, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'ın "Sevgi koridoru" fotoğrafını tercih ederek, bu karede hem birincilik hem de Türk bayrağını görmekten dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Duygularıma hitap eden bir kare." dedi.
"Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafını oylayan stajyer Mehmet Egemen Tuğluca, bu kareyi daha önce gördüğünü ve fotoğrafı TİKA'da oylayacağını hiç tahmin etmediğini belirterek, "Daha önce takip ettiğim bir kareydi, bugün burada görünce oylamayı tercih ettim." diye konuştu.
Stajyer Resul Özçiçek, "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karelerini oylayarak, karede Kurban Bayramı namazı kılan insanların rengarenk kıyafetlerinin kendisini etkilediğini, bu karenin farklılığı temsil etmek açısından sembolik olduğunu vurguladı.
"Yılın Kareleri" oylaması 15 Şubat'a kadar devam edecek
AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
