logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Tekirdağ Valisi Soytürk, AA'nın "Yılın Kareleri 2025" oylamasında tercihlerini yaptı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mesut Karaduman  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Tekirdağ Valisi Soytürk, AA'nın "Yılın Kareleri 2025" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Soytürk, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Life Box, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve doğal yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 112 fotoğrafı inceledi.

Vali Soytürk, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in çektiği "Alperen", "Çevre ve Doğal Yaşam" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" karelerini seçen Soytürk, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

