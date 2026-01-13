Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Konya Valisi Akın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Savaş Güler  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Konya Valisi Akın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Vali Akın, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Akın, "Portre"de Cem Özdel'in çektiği "Rastgeldi" karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih eden Akın, "Spor"da Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta da yine Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini oyladı.

Fotoğraflarda emeği geçen çalışanlara başarı dileyen Akın'a, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" kitabı takdim edildi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

