Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Melike Keskin  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Konya

Altay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih eden Altay, "Haber"de Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor"da Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece" ve "Günlük Hayat"ta Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karesini seçti.


Annesinin Biriciği - İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Anneler Günü acı ve hüzünle karşılanıyor

Altay, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafına oy verdi.


Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 6 kategoride yer alan fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını söyledi.


Yıldızlı Bir Gece - Perseid meteor yağmuru Konya'da görüntülendi

AA muhabirlerinin her geçen yıl daha güzel fotoğraflar ortaya çıkardığını vurgulayan Altay, şöyle konuştu:

"Seçim yapmak her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Emeği geçenleri tebrik ederim. Özellikle Gazze'de yaşananları anlatmak adına gazeteciler ve fotoğrafçılar çok zor şartlarda bizi bilgilendirdi. Çok da güzel fotoğraflar ortaya çıkmış. Aslında Gazze fotoğraflarının hiçbirini diğerine tercih edemeyiz, seçemeyiz ama mecburen bir oylama yapmak zorunda kaldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Konya'dan iki fotoğrafın olması beni çok mutlu etti. Özellikle Veledrom fotoğrafı ve Cihanbeyli Kuşça'daki fotoğraf. Umarım onlar da kategorilerinde başarılı olur."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

