Dolar
43.65
Euro
51.96
Altın
5,059.32
ETH/USDT
1,980.90
BTC/USDT
67,748.00
BIST 100
14,103.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler için Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sefa Tetik, Kadir Yıldız  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Kocaeli

Selçuk İnan, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğundaki yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen İnan, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Erçin Ertürk'e ait "Güneşten kopan" karesinden yana kullanan İnan, "Spor" kategorisinde ise Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" isimli fotoğrafını oyladı.

İnan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" adlı karelerini tercih etti.

"Gülümseyen çocuğu bulmak gerek"

Selçuk İnan, AA muhabirine, oylamada yer alan fotoğraflardan etkilendiğini söyledi.

Özellikle Gazze'de çekilen fotoğrafların etkileyici olduğunu belirten İnan, "İnsanlık adına düşünmemizi gerektiren fotoğraflar vardı. Bunların son bulması için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. İnsan konuşurken bile zorlanıyor bu fotoğrafları görünce. En kötünün içinde bile gülümseyen çocuğu bulmak gerek. Fotoğrafları çekenleri tebrik ederim." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarımızı son aşamaya getirdik
Bazı illerde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Diyanet, bu yıl ramazan temasını "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirledi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Demirören Medya TV Grup Başkanı Yancı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Aksaray Valisi Duru, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, Beyaz Kıta'da AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, Beyaz Kıta'da AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Bangladeş, 2024'teki protestoların ardından ilk genel seçim için sandık başında

Bangladeş, 2024'teki protestoların ardından ilk genel seçim için sandık başında
TİSK Başkanı Akkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TİSK Başkanı Akkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet