İzmir Valisi Elban, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Aynı şemsiyenin altında"yı seçti

İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Metin Aydemir  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
İzmir Valisi Elban, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Aynı şemsiyenin altında"yı seçti Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Vali Elban, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Elban, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" ile "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" isimli karelerini tercih etti.

Elban, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı fotoğraflarını seçti.

"Hepsi birbirinden güzel"

Vali Elban, fotoğraflar arasından oylama yaparken zorlandığını belirterek, "Fotoğrafların birinin diğerinden daha aşağı kalır bir yanı yok. Hepsi birbirinden olağanüstü. İlimizden de arkadaşlarımızın çektiği çok olağanüstü fotoğraflar vardı. İnsan seçerken zorlanıyor. Seçtikten sonra 'Diğerlerine haksızlık ettim mi?' diye düşünüyor fakat 'Daha iyisi var mı?' diye düşünmüyor. Hepsi birbirinden güzel." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananlara değinen Elban, şöyle konuştu:

"İki yılı aşkın bir süreden bu yana Gazze'de devam eden soykırım günümüzün her saatinde bizi mutlaka etkiliyor ve bir şekilde gündemimizde oluyor. Haberlerde izliyoruz, konuşuyoruz, etkileniyoruz, etkinliklerde anıyoruz ama bugün Anadolu Ajansının hazırlamış olduğu seçkilere baktığımızda ajansın gözüyle çekilmiş o fotoğraflar insanın içini daha da acıtıyor. O acıyı hakikaten iliklerimize kadar tekrar yaşadık. İnşallah bir an evvel bu acı, bu sıkıntı biter."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

