A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

logo
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hilmi Sever  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
İstanbul

Vincenzo Montella, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Mahmoud İssa'ın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" isimli fotoğrafını oylayan Montella, "Benim için insanların, özellikle çocukların aç kalıp böyle bir halde olması kabul edilebilir bir durum değil. Bunları görmek beni cidden çok zorluyor." dedi.

"Portre" özel kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" isimli karesini seçen İtalyan teknik adam, "Nineler! Ninelerimize daha fazla kulak vermemiz gerekir. Onların geleneklerin aktarılabilmesi ve kültürlerin devamı için önemli bir yerleri var." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" isimli fotoğrafını oylayan Vincenzo Montella, "Hayır, hayır. Savaşla ilgili hep hüzünlü ve insanı rahatsız eden fotoğrafları seçmemek için bu fotoğrafı seçtim çünkü bana biraz huzur ve uyum hissi veriyor. Ayrıca fotoğraf tarzı olarak da hoşuma gidiyor." şeklinde konuştu.

"Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğrafını tercih eden Montella, "Burada seçim yapmak kolay. Hoşuma giden 2-3 fotoğraf var. Bu fotoğrafı seçtim çünkü hiçbir şeye ihtiyaç duymadan nasıl rekabet ettiklerini, oynadıklarını ve eğlendiklerini gösteriyor. Benim için sporun özü de tam olarak bu. Bunu seçtim çünkü bana biraz daha mutluluk, biraz daha umut ve gelecek hissi veriyor. İnsan bir ebeveyn ya da barışçıl biriyse, ruhunu sarsabilecek, huzurunu kaçırabilecek çok fazla fotoğraf görüyor. Bu fotoğrafı seçmemin nedeni biraz da kendi çocukluğumu hatırlatması. Biz sadece bir topla büyüdük, belki ayaklarımızla oynuyorduk, ellerimizle değil ama temel fikir aynı." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in birçok flamingonun su üzerindeki yürüyüşünün yakalandığı "Hareket zamanı" adlı karesine oyunu veren Vincenzo Montella, "Bu fotoğrafın bana hissettirdiği şey uyum." dedi.

Montella, "Günlük Hayat" kategorisinde de Harun Özalp'in çektiği "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı kareyi oylayarak, "Bana, geçmişten aklımda kalan ama hala güncelliğini koruyan, aynı zamanda eğlenceli bir fotoğrafı hatırlattı. O yüzden bunu seçtim." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğrafların çok etkileyici olduğunu vurgulayan Montella, şöyle konuştu:

"Genel olarak fotoğrafçılığı çok seviyorum. Hatta videolardan bile daha çok. Bana daha gerçek geliyor çünkü bir dönemi, bir hikayeyi anlatan anları, parçaları yakalayabiliyor. Bu yüzden fotoğrafı gerçekten çok seviyorum. Bana farklı duygular yaşatan bu fotoğrafları paylaşmama vesile olduğunuz için teşekkür ederim."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

