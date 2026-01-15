Ankara
|Yayın Adı: Yıllık 2025
|Sayfa Sayısı: 514
|Basım Tarihi: 2026
|Boyut: 28 x 28 cm
|Tür: Türkiye Tarihi
|ISBN: 978-625-5861-87-0
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 2000 TL
Kitap hakkında
6 Nisan 1920’de Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi’nin önerisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini dünyaya duyurdu.
Bugün ulusal ve uluslararası arenada güvenilir bir haber kaynağı olarak köklü geleneğini sürdüren Anadolu Ajansı, “doğru, tarafsız, hızlı habercilik” ilkesiyle habercilik faaliyetlerine devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından 13 farklı dilde yayın yaparak dünya gündemini belirliyor ve dünyanın değişen dinamiklerine uyum sağlayan misyonunu kararlılıkla sürdürüyor.
Bu misyon çerçevesinde hazırlanan “Yıllık 2025”, haber metinlerinden derinlemesine analizlere, ödüllü fotoğraflardan kapsamlı infografiklere kadar zengin bir içeriği bir araya getirerek, geçmiş yılı geleceğe taşıyan önemli bir belge niteliği taşıyor. AA olarak “Değişen dünyanın habercisi” anlayışıyla, yenilikçi yayıncılık yaklaşımımızla doğru ve güvenilir bilgiye erişimi kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu yıllık, gazeteciliğin hafızası olma amacını sürdürürken, dijital çağın gerekliliklerini göz önünde bulundurarak QR kod entegrasyonu ile okurlara daha hızlı ve kapsamlı erişim imkânı sunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.