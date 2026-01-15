Dolar
15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Ankara

Yayın Adı: Yıllık 1925Sayfa Sayısı: 284
Basım Tarihi: 2026Boyut: 28 x 28 cm
Tür: Türkiye TarihiISBN: 978-625-5861-92-4
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: 2000 TL


Kitap hakkında

1925 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından şekillenen siyasal, toplumsal ve ekonomik yapının belirginleştiği bir döneme işaret eder. Yeni devletin idari yapılanması, hukuk düzeni ve toplumsal yaşamı etkileyen kararlar bu yıl içerisinde yoğunlaşmış ve bir dönüşüm sürecinden geçmiştir.

“Yıllık 1925”, bu dönemin temel gelişmelerini Anadolu Ajansının zengin arşivlerinden ve birincil kaynaklardan yararlanarak, görseller eşliğinde kronolojik bir bütünlük içinde sunuyor.

Eserde; Şeyh Said İsyanı, Takrir-i Sükûn Kanunu’nun uygulanması, İstiklâl Mahkemelerinin çalışmaları, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması, şapka ve kıyafet düzenlemeleri ile tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına yönelik adımlar gibi dönemin tartışmalı olayları detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Ayrıca, Vecihi Hürkuş’un ilk Türk uçağıyla yaptığı uçuş, Türk Tayyare Cemiyeti’nin kuruluşu, TOMTAŞ ve erken savunma sanayi girişimleri gibi üretim ve teknoloji alanındaki yenilikler de yılın dikkat çeken başlıkları arasında. Türkiye’de yaşanan bu dönüşümlere ek olarak; Locarno Antlaşması, Avrupa’daki barış girişimleri, Scopes Davası, Sovyetler Birliği’ndeki gelişmeler ve Orta Doğu’da ortaya çıkan yeni dinamikler gibi uluslararası gelişmeler de aynı yılın küresel görünümünü tamamlıyor.

