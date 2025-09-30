Dolar
Yıllık 1924

30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Yıllık 1924

Ankara

Yayın Adı: Yıllık 1924Sayfa Sayısı: 232
Basım Tarihi: Eylül 2025Boyut: 28 x 28 cm
Tür: Türkiye tarihiISBN: 978-625-9748-60-3   
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: 2000 TL


Kitap hakkında

1924, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarındaki dinamizm ve dönüşüm sürecini simgeleyen önemli bir yıldır. Cumhuriyet’in temellerini sağlamlaştıran reformlar; sosyal, kültürel ve siyasal alanda köklü değişikliklere yol açmıştır.

“Yıllık 1924”, Cumhuriyet’imizin ilk yıllarındaki önemli olayları derinlemesine incelemeyi amaçlamakta ve kapsamlı bir panorama sunmayı hedeflemektedir. Anadolu Ajansının zengin arşivlerinden ve birincil kaynaklardan yararlanarak hazırlanan bu eser, dönemin önemli gelişmelerini görsellerle destekleyerek sunmaktadır.

Eserde, halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü, Musul meselesi, nüfus mübadelesi, Türkiye’nin ilk millî futbol şampiyonası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması gibi dönemin önemli olayları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca, Türkiye’deki gelişmeler, dünya gündemindeki olaylarla paralel bir şekilde kronolojik olarak sunulmuştur.

Bu eserin, Cumhuriyet’imizin ilk yıllarına dair önemli bir referans kaynağı olmasını temenni eder, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

