Ankara
|Yayın Adı: Yıllık 1924
|Sayfa Sayısı: 232
|Basım Tarihi: Eylül 2025
|Boyut: 28 x 28 cm
|Tür: Türkiye tarihi
|ISBN: 978-625-9748-60-3
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 2000 TL
Kitap hakkında
1924, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarındaki dinamizm ve dönüşüm sürecini simgeleyen önemli bir yıldır. Cumhuriyet’in temellerini sağlamlaştıran reformlar; sosyal, kültürel ve siyasal alanda köklü değişikliklere yol açmıştır.
“Yıllık 1924”, Cumhuriyet’imizin ilk yıllarındaki önemli olayları derinlemesine incelemeyi amaçlamakta ve kapsamlı bir panorama sunmayı hedeflemektedir. Anadolu Ajansının zengin arşivlerinden ve birincil kaynaklardan yararlanarak hazırlanan bu eser, dönemin önemli gelişmelerini görsellerle destekleyerek sunmaktadır.
Eserde, halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü, Musul meselesi, nüfus mübadelesi, Türkiye’nin ilk millî futbol şampiyonası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması gibi dönemin önemli olayları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca, Türkiye’deki gelişmeler, dünya gündemindeki olaylarla paralel bir şekilde kronolojik olarak sunulmuştur.
Bu eserin, Cumhuriyet’imizin ilk yıllarına dair önemli bir referans kaynağı olmasını temenni eder, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.