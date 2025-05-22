|Yayın Adı: Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Kesişimini Keşfetmek
|Sayfa Sayısı: 404
|Basım Tarihi: 2025
|Boyut: 13,5 x 19,5 cm
|Tür: Medya-İletişim
|ISBN: 978-625-95851-2-3
|Dil: İngilizce
|Etiket Fiyatı: 300 TL
Kitap hakkında
Yapay zeka (YZ) ve medya çalışmaları alanındaki uzmanlıklarıyla bilinen Santosh Kumar Biswal ve Anand J. Kulkarni, yapay zekâ ve gazeteciliğin kesişim noktasını derinlemesine inceliyor. Eser, medya ve iletişim dünyasının küreselleşme sürecindeki kökenini, büyümesini ve gelişimini takip ediyor. Eserde, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik gibi teknolojilerin küresel iletişim devrimini nasıl teşvik ettiği de tartışılıyor.
Kitapta; teknoloji merkezli medya teorileri YZ bağlamında ele alınıyor, YZ'nin veri gazeteciliği için bir nimet mi yoksa bir tehdit mi olduğu sorgulanıyor, YZ'nin haber muhabirliği ve vatandaş gazetecili- ğindeki rolü inceleniyor, YZ odaklı gazeteciliğin sosyo-kültürel etkileri ve ortaya çıkan etik kaygıları analiz ediliyor. Ayrıca; YZ'nin gazetecilik üzerinde tartışma konusu olan etkisi, YZ sistemlerinin haber içeriklerini kullanmasıyla ilgili medya kuruluşlarının hakları ve bu içeriklerin kullanımı konusunda tazminat talepleri ele alınıyor.
Bu kitap, medya çalışmaları, iletişim çalışmaları, gazetecilik, sosyal medya, teknoloji çalışmaları ve dijital beşerî bilimler alanlarında çalışan öğrenciler, araştırmacılar ve profesyoneller için vazgeçilmez bir başucu kaynağıdırAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.