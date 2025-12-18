Ankara
|Yayın Adı: Türkiye'nin Barış Eli
|Sayfa Sayısı: 251
|Basım Tarihi: 2025
|Boyut: 16 x 23 cm
|Tür: Uluslararası ilişkiler
|ISBN: 978-625-5861-83-2
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 390 TL
Kitap hakkında
Afrika Boynuzu ve Aden Körfezi, stratejik konumu ve zengin doğal kaynaklarıyla tarih boyunca küresel güçlerin ilgi odağında yer almıştır. Türkiye ise son yıllarda bölgede eşit ortaklık ve insani diplomasi anlayışıyla fark yaratan, güçlü ve güvenilir bir aktör olarak öne çıkmıştır.
Anadolu Ajansı öncülüğünde, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan bu çalışma; Türkiye'nin Afrika Boynuzu ülkeleri ve Aden Körfezi'ndeki siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel iş birliklerini kapsamlı bir perspektifle ele almaktadır. Eserde, bölgenin stratejik dinamikleri analiz edilirken, Türkiye'nin Somali'den Cibuti'ye uzanan geniş coğrafyada uyguladığı barış ve kalkınma politikaları zengin belge ve infografiklerle sunulmaktadır. ''Türkiye'nin Barış Eli'' uluslararası ilişkiler, bölge çalışmaları ve güvenlik politikaları alanlarında çalışan araştırmacılar, diplomatlar ve öğrenciler için önemli bir kaynaktır.