AA Yayınları

Tanık-The Witness (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 5.baskı)

18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Tanık-The Witness (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 5.baskı)

Ankara

Yayın Adı: Tanık-The Witness (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 5.baskı)Sayfa Sayısı: 475
Basım Tarihi: 2025Boyut: 26 x 28 cm
Tür: Dünya tarihiISBN: 978-625-94504-3-8  
Dil: Türkçe-İngilizceEtiket Fiyatı: 1750 TL


Kitap hakkında

TANIK, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetiminin Gazze Şeridi’nde artık “soykırım” düzeyine varan savaş suçlarına karşı uluslararası platformlardaki adalet arayışlarına temel teşkil eden KANIT’ın ardındaki insan hikâyelerine odaklanıyor.

Gece gündüz kesintisiz şiddete maruz kalan, hastanelerden yardım kuruluşlarına, mülteci kamplarından sınır noktalarına kadar sığındıkları her yerde hedef alınan, kitlesel açlığa mahkûm edilen Gazzelilerin tanıklıkları Netanyahu yönetiminin suç sicilini sergiliyor. Büyük ölçüde Filistinli ve Türk gazetecilerin, kısmen de savaş şartlarında ulaşılabilen toplumun farklı kesimlerinden fertlerin şahitlikleriyle şekillenen TANIK, bir yönüyle de bu trajediye engel olmak bir yana, onu görmezden gelen, hatta siyasi koruma sağlayan çevreler adına bir utanç tablosunu çerçeveliyor.

Gazze halkına karşı işlenen suçlar, başta AA muhabirleri olmak üzere, çoğu kez hayatlarını tehlikeye atarak fedakârca görev yapan basın mensuplarının çalışmalarıyla uluslararası toplumun gündemine taşınabildi. Tarihin en büyük gazeteci cinayetinin işlendiği Gazze Şeridi’ndeki gelişmeleri görev bilinci ve sorumluluğuyla takip eden meslektaşlarımızın ilk elden tanıklıkları ile uluslararası kamuoyu yaşanan trajediden haberdar oldu. Diğer yandan bu özverili çalışmalarla, işlenen suçların tespitine ve uluslararası yargı mercilerine taşınmasına imkân veren belirleyici önemde kanıtlar elde edildi.

TANIK’ın odağında, Gazze’de işlenen savaş ve insanlık suçlarının kanıtlarını temin eden “tanıklar”, görev ifa etmenin bir ölüm-kalım meselesi hâline geldiği zorlu şartlar altında çalışan kahramanlar yer alıyor

