|Yayın Adı: Nereden Nereye Anadolu Ajansı
|Sayfa Sayısı: 220
|Basım Tarihi: 2025
|Boyut: 16 x 23 cm
|Tür: Medya-İletişim
|ISBN: 978-625-95857-52-7
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 250 TL
Kitap hakkında
Elinizdeki eserin merkezinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’de Anadolu Ajansının yaşadığı kapasite artışı incelenmektedir. Bu bağlamda 2002-2024 yıllarını karşılaştırmalı verilere dayalı şekilde analiz eden çalışma, kamu yayıncılığına yapılan yatırımlar sonucunda Anadolu Ajansının nereden nereye geldiğini somut şekilde ortaya koymaktadır.
Bu tarihlerde Türkiye’nin, diğer pek çok alanda olduğu gibi, yaşadığı pozitif değişim ve dönüşümün yansımalarını AA ölçeğinde irdeleyen bu eser, kendi alanında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde takip edilen politikaların iletişim alanındaki en önemli taşıyıcısı konumundaki Anadolu Ajansı, kuruluş misyonuyla da uyumlu şekilde cihanşümul bir haber ajansı olarak küresel ölçekte hakikatin yanında bulunmaya ve bu doğrultuda haberi savunmaya devam etmektedir.
Kurtuluş Savaşı’nın zor yıllarında, 6 Nisan 1920’de, Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı, Millî Mücadele’nin haklı tezlerini güçlü bir şekilde dünyaya duyurmuştur. Bu haber yolculuğu, yapılan yatırımlar neticesinde daha güçlü nitelikler kazanarak yoluna devam etmektedir.
Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinin temel özelliklerini de barındıran Anadolu Ajansı, basın alanındaki sürekliliğin mirasını taşımaktadır. Elinizdeki eser, bu anlamda Anadolu Ajansının kuruluş sürecinin kültürel atmosferine dair bir çerçeve çizmekte ve süreklilik unsurlarının üzerinde durmaktadır.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.