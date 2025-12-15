Dolar
42.70
Euro
50.15
Altın
4,343.71
ETH/USDT
3,128.80
BTC/USDT
89,588.00
BIST 100
11,336.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
AA Yayınları

Kubbetü's Sahre

15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Kubbetü's Sahre

Ankara

Yayın Adı: Kubbetü's SahreSayfa Sayısı: 141
Basım Tarihi: 2025Boyut: 16 x 23 cm
Tür: Sanat tarihiISBN: 978-625-5861-88-7     
Dil: İngilizceEtiket Fiyatı: 300 TL


Kitap hakkında

Kudüs’ün surlarla çevrili Eski Şehri’ne yükselen Kubbetü’s Sahre, son elli yılda büyük bir titizlikle restore edilerek yeniden hayat buldu. Müslümanlar için yeryüzündeki en kutsal üçüncü mekânda yer alan bu mabet, hem 7. yüzyıldan günümüze uzanan köklü geçmişiyle hem de bugünkü görünümüyle âdeta zamanlar arası köprü işlevi görüyor. Tarih, din, mimari ve ideolojinin iç içe geçtiği bu yapı, İslam mimarisinin de bilinen ilk kubbeli eseri aynı zamanda.

Bu kitap, Kubbetü’s Sahre’nin 2000 yılı aşan büyüleyici hikâyesine mercek tutuyor. Yapının M.Ö 1. yüzyılda İkinci Yahudi Mabedi’nin inşa edildiği alanda yükselmesinden, Haçlı Seferleri sırasındaki çatışmalara ve Kudüs’ün kısa süreli Hristiyanlaştırılmasından günümüze Müslüman, Hristiyan ve Yahudi dünyasında kazandığı farklı anlamlara uzanan tarihsel yolculuğunu anlatıyor.

Meşhur sanat tarihçisi Oleg Grabar, bu çalışmasını sadece tarihî bir yapı olarak değil, bir sanat eseri olarak ele alıyor. Kubbetü’s Sahre’nin dönemleri, inançları ve kültürleri aşan estetik gücünü anlatırken, şu sorunun da peşine düşüyor: Bir topluluğun dinî değerleri ile evrensel sanat anlayışı bir araya gelebilir mi?

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye, BM'nin Sudan'daki lojistik merkezine yönelik saldırıyı kınadı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı

Benzer haberler

Kubbetü's Sahre

Kubbetü's Sahre

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet