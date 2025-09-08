Kanıt-The Evidence (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 10.baskı)
Ankara
|Yayın Adı: Kanıt- The Evidence (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 10.baskı)
|Sayfa Sayısı: 411
|Basım Tarihi: Temmuz 2025
|Boyut: 28 x 28 cm
|Tür: Dünya tarihi
|ISBN: 978-625-98191-9-8
|Dil: Türkçe-İngilizce
|Etiket Fiyatı: 5750 TL
Kitap hakkında
Başbakan Netanyahu yönetimindeki İsrail ordusunun 7 Ekim’de başlattığı Gazze saldırıları, 1948 yılındaki Büyük Felaket’ten (Nekbe) bu yana tanık olunan en büyük yıkıma ve can kaybına yol açtı. Aralık- sız devam eden saldırılar sırasında uluslararası hukuk ilkeleri ve savaş hukuku prensipleri birçok kez ihlal edildi.
Kanıt, uluslararası toplumda tepkiyle karşılanan bu ihlallerin titiz bir dökümünün yapılması ve küresel ölçekte takipçisi olunması kararlılığıyla oluştu. İçeriği, Gazze Şeridi’nde çok zor şartlar altında fedakârca görev yapan AA muhabirlerinin haberleri ve fotoğrafları ile şekillenen Kanıt, bir yönüyle Gazze’de yaşananlara dair, aksi hâlde dünyanın hiçbir şekilde haberdar olamayacağı ilk elden tanıklıklar sunuyor, bir yönüyle de Netanyahu yönetiminin işlediği suçlara karşı uluslara- rası platformlardaki adalet arayışlarına kılavuzluk edecek referans çalışma niteliği taşıyor.
The Israeli military’s assault on Gaza, initiated on October 7th under the leadership of Prime Minister Benjamin Netanyahu, has resulted in the most extensive destruction and loss of life witnessed since the Nakba, or the “Great Catastrophe,” in 1948. Throughout the relentless attacks so far, numerous violations of international legal norms and the principles of the law of war have been committed.
The Evidence has emerged from a resolute commitment to meticulously document these transgressions, which have elicited a significant international reaction, and to ensure that these atrocities are not eventually forgotten by the international community. Its content, shaped by the reports and photographs of AA correspondents who work selflessly under extremely challenging conditions in the Gaza Strip, not only provides firsthand accounts of the events transpiring in Gaza that the world would otherwise remain unaware of, but also serves as a guiding reference for the pursuit of justice on international platforms against the crimes committed by the Netanyahu administration.
