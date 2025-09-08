Ankara
|Yayın Adı: Haberden Kaçınmak - Haberlere Gönülsüz Kitleler
|Sayfa Sayısı: 291
|Basım Tarihi: 2025
|Boyut: 13,5 cm x 19,5 cm
|Tür: Medya / İletişim
|ISBN: 978-625-5861-69-6
|Dil: İngilizce
|Etiket Fiyatı: 336 TL
Kitap hakkında
Bu çarpıcı kitap, haber bolluğuna rağmen milyonlarca insanın neden bilinçli olarak haberlerden uzak durduğunu sorguluyor. İspanya, Birleşik Krallık ve ABD’de yapılan saha araştırmalarına dayanan çalışma, haberden kaçınanların yalnızca içeriğe değil; kimliğe, ideolojiye ve medya altyapısına dayalı sebeplerle bu tercihi yaptığını ortaya koyuyor.
Haberleri takip etmeyenler gerçekten bilgisiz mi, yoksa bilinçli bir duruş mu sergiliyorlar? Geleneksel gazetecilik, neden bazı kesimlerde yabancılaşma yaratıyor? Bu sorular etrafında şekillenen Haberden Kaçınmak, kamuoyundan uzaklaşan grupların bilgiye nasıl eriştiğini ve medyaya dair kendi "halk teorileri"ni nasıl oluşturduğunu irdeliyor.
Profesyonel gazetecilik ile alıcı kitle arasındaki kopuşu anlamak isteyen herkes için kılavuz niteliğinde olan bu çalışma, habersizlikle derinleşen eşitsizlikleri gözler önüne seriyor ve yeni bir medya anlayışına kapı aralıyor.
