Dolar
41.26
Euro
48.43
Altın
3,617.53
ETH/USDT
4,315.60
BTC/USDT
111,911.00
BIST 100
10,480.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
AA Yayınları

Haberden Kaçınmak - Haberlere Gönülsüz Kitleler

08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Haberden Kaçınmak - Haberlere Gönülsüz Kitleler

Ankara

Yayın Adı: Haberden Kaçınmak - Haberlere Gönülsüz Kitleler
Sayfa Sayısı: 291
Basım Tarihi: 2025Boyut: 13,5 cm x 19,5 cm
Tür: Medya / İletişimISBN: 978-625-5861-69-6
Dil: İngilizceEtiket Fiyatı: 336 TL

Kitap hakkında

Bu çarpıcı kitap, haber bolluğuna rağmen milyonlarca insanın neden bilinçli olarak haberlerden uzak durduğunu sorguluyor. İspanya, Birleşik Krallık ve ABD’de yapılan saha araştırmalarına dayanan çalışma, haberden kaçınanların yalnızca içeriğe değil; kimliğe, ideolojiye ve medya altyapısına dayalı sebeplerle bu tercihi yaptığını ortaya koyuyor.

Haberleri takip etmeyenler gerçekten bilgisiz mi, yoksa bilinçli bir duruş mu sergiliyorlar? Geleneksel gazetecilik, neden bazı kesimlerde yabancılaşma yaratıyor? Bu sorular etrafında şekillenen Haberden Kaçınmak, kamuoyundan uzaklaşan grupların bilgiye nasıl eriştiğini ve medyaya dair kendi "halk teorileri"ni nasıl oluşturduğunu irdeliyor.

Profesyonel gazetecilik ile alıcı kitle arasındaki kopuşu anlamak isteyen herkes için kılavuz niteliğinde olan bu çalışma, habersizlikle derinleşen eşitsizlikleri gözler önüne seriyor ve yeni bir medya anlayışına kapı aralıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de orman yangınlarının önüne geçmek için çeşitli kararlar alındı
Dışişleri Bakanı Fidan, göreve yeni başlayan İngiliz mevkidaşı Cooper'ı tebrik etti
Çevrim içi alışverişle sanal sepetler dolarken, bireyin içindeki boşluk hissi artıyor
Çevrim içi alışveriş deneyimsiz satın alma sürecini beraberinde getiriyor
Çevrim içi alışveriş bir tercihten çok yönlendirilmiş davranışa dönüşüyor

Benzer haberler

Haberden Kaçınmak - Haberlere Gönülsüz Kitleler

Haberden Kaçınmak - Haberlere Gönülsüz Kitleler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet