Ankara
|Yayın Adı: Gök Vatan'ın Öncüleri
|Sayfa Sayısı: 284
|Basım Tarihi: 2026
|Boyut: 16 x 23 cm
|Tür: Türkiye Tarihi
|ISBN: 978-625-5861-91-7
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 350 TL
Kitap hakkında
Cumhuriyet’in erken yıllarında göğe yazılan bir hayal, Türk milleti- nin ortak ufkuna dönüştü. Elinizdeki eser, yalnızca bir havacılık tarihi anlatısı değil; milletimi- zin kendi ayakları üzerinde durma kararlılığının ve bağımsızlık iradesinin gökyüzüne yansımasıdır. Türk Tayyare Cemiyeti’nin kurumsal çabalarıyla Vecihi Hürkuş’un bireysel azmi bu kitapta kesişiyor; arşivlerden, mecmualardan, gazetelerden, hatıratlardan süzülen bir anlatıyla Türkiye’nin göklere uzanan serüveni gözler önüne seriliyor. Osmanlı’daki ilk havacılık teşebbüslerinin mirasını devralan bu girişim, Cumhuriyet’in kurumsal vizyonu sayesinde Anadolu sema- larında yeniden hayat buldu. Tüm imkânsızlıklara rağmen milletçe seferber olunan bu süreç, sadece teknik bir gayretin değil; millî iradenin Gök Vatan’a taşınan azim ve inancının da ifadesidir. Çocuk- ların harçlıklarından işçilerin maaşlarına kadar her kesimin katkı sunduğu bu büyük yürüyüş, bir idealin ortak tarihidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde şekillenen Cumhuriyet ideali, bu eserde göklerle buluşuyor. Kitapta anlatılanlar, tarihin tozlu raflarında unutulmuş hatıralar değil; bugün Türkiye’nin yerli savunma sanayisinde, insansız hava araçlarında ve millî teknoloji hamlelerinde karşılık bulan köklü bir hafızanın izleridir. Bu hafıza, özellikle son çeyrek asırda ivme kazanan millî havacılık politikala- rıyla birlikte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) gibi stratejik kurumların öncülüğünde geleceğe taşınmaktadır.
Türk havacılık tarihine ilgi duyanlar, millî savunma sanayimizin temellerini merak edenler ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki büyük idealleri yeniden hatırlamak isteyenler için bu eser hem bir başvuru kaynağı hem de ilham verici bir yol haritası niteliğindedir.