Dolar
43.19
Euro
50.26
Altın
4,598.52
ETH/USDT
3,380.00
BTC/USDT
96,948.00
BIST 100
12,389.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
AA Yayınları

Birlikte Ama Yalnız

15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Birlikte Ama Yalnız

Ankara

Yayın Adı: Birlikte Ama YalnızSayfa Sayısı: 445
Basım Tarihi: 2026Boyut: 13,5 cm x 19,5 cm
Tür: Medya-İletişimISBN: 978-625-5861-90-0
Dil: İngilizceEtiket Fiyatı: 350 TL


Kitap hakkında

Prof. Dr. Kemal Sayar’ın ön sözüyle neşredilen eserinde Sherry Turkle, dijital çağın insan iletişimini nasıl yeniden tanımladığını anlatıyor. Yeni medya araçları, bizi bir yandan sürekli “bağlı” tutarken öte yandan sahici teması, yüz yüze konuşmayı, sessizce dinlemeyi unutturuyor.

Arkadaşlıklar paylaşıma, aşk mesajlaşmaya, aile ilişkileri ekranlar arasındaki aralıklara sıkışıyor.

Teknoloji artık mahremiyetimizin değil, iletişim biçimlerimizin de mimarı.

Ekranlar aracılığıyla konuşuyor, mesajlarla duygularımızı aktarıyor, sosyal medya üzerinden binlerce “dost”la aynı dijital evrende yaşıyoruz. Ancak bu kesintisiz iletişim hâli, görünürdeki yakınlığın ardında derin bir yalnızlık gizliyor. Paylaştıkça eksiliyor, bağlandıkça uzaklaşıyoruz.

Birlikte Ama Yalnız, modern iletişim çağının en sessiz çelişkisini dile getiriyor: Bir yandan görülmek, duyulmak, paylaşmak istiyoruz; diğer yandan, gerçek temasın yükünden kaçıyoruz.

Turkle, bizi ekranların büyüsünün ötesine, iletişimin insani özüne çağırıyor.

Teknolojiyle kuşatılmış bir dünyada, aynı soruyla karşı karşıyayız: “Birbirimize bu kadar bağlıyken, neden hâlâ bu kadar yalnızız?”

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bükreş'te Rumen mevkidaşı Predoiu ile ortak basın toplantısında konuştu
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, diplomasiden teknolojiye kadar birçok alanda yeni adımlar atıyor
Çanakkale'deki çocuk parkında patlamamış mühimmat bulundu
TRT Genel Müdürü Sobacı: Gençlerimize, milletinin değerleriyle yoğrulmuş bir adres sunuyoruz
Ocak ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Birlikte Ama Yalnız

Birlikte Ama Yalnız

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet