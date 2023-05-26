60 saniyede ekonomide bugün (26 Mayıs 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📒Borç yapılandırmasında süre uzatıldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 26, 2023
💸Bakan Nebati, emekli maaş artışlarına ilişkin açıklama yaptı
🐑Depremzede yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımı başladı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/3XY8gdow4i