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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da Bem-Bir-Sen öğretmenleri ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (26 Mayıs 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
60 saniyede ekonomide bugün (26 Mayıs 2023)

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