60 saniyede ekonomide bugün (22 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TL mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 22, 2023
💸Sel ve fırtına mağduru KOBİ'lere kredi desteği
🚗Yediemin otoparklarındaki hacizli araçlar yola çıkıyor
📊EBRD, Türkiye yatırımları için rakam verdi
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/mdfNomdxYo