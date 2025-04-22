60 saniyede ekonomide bugün (22 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🤝Bakan Şimşek ABD’de temaslarda bulundu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 22, 2025
🐏Vekaletle kurban kesim bedeli belirlendi
🗓️Kripto para yatırımcıları için kritik tarih 25 Nisan
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/5HsgjlI0T2