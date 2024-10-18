60 saniyede ekonomide bugün (18 Ekim 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📕Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapısal reform mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 18, 2024
🚄Türkiye'nin ilk özel uluslararası yük treni seferlere başladı
💳Tüketicilere 7 bin lirayı aşan ödemelerde yeni uygulama
🪙Altının ons fiyatında rekor
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/4geS418NzE