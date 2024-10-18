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Ekonomi

ECB anketi: Ekonomistler 2025 için büyüme beklentilerini hafifçe düşürdü

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcıları gelecek yıl Avro Bölgesi'nde ekonomik büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Bahattin Gönültaş  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
ECB anketi: Ekonomistler 2025 için büyüme beklentilerini hafifçe düşürdü

Berlin

ECB, Profesyonel Tahminciler Anketi 2024 son çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde yıllık harmonize enflasyon bu yıl için yüzde 2,4, 2025 ve 2026 yılları içinse yüzde 1,9 olarak açıklandı.

Üçüncü çeyreğe ilişkin anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, son çeyreğe ilişkin enflasyon tahmininde değişiklik olmazken, gelecek yıla ilişkin tahminde 0,1 puanlık aşağı yönlü bir revize dikkati çekti.

Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri ise yüzde 2’de kalarak değişmedi.

Ankete katılanların, Avro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminleri 2024, 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla yüzde 0,7, yüzde 1,2 ve yüzde 1,4 oldu.

Son ankette önceki ankete göre, 2025 büyüme tahmininde 0,1 puan aşağı yönlü revizyon görüldü.

ECB’nin açıklamasında söz konusu revizyonun başlıca nedeni olarak, bu yılın ikinci yarısında daha zayıf bir büyüme beklenmesi ve bunun da gelecek yıl frenleyici bir etki yapacak olması gösterildi.

Ortalama uzun vadeli gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini ise değişmeyerek yüzde 1,3’te kaldı.

Ortalama işsizlik oranı tahminleri de 2024 ve 2025 yılları için yüzde 6,5 oldu. Ortalama işsizlik oranının 2026’da yüzde 6,4'e ineceği ve uzun dönemde bu seviyede kalacağı tahmin edildi.

ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 1-3 Ekim'de yapılırken araştırmaya 56 profesyonel katıldı.

Ekonomistlerin tahminleri, para politika yapıcıları tarafından yakından takip edilirken, para politikasının oluşturulmasında önemli bir faktör olarak görülüyor.

ECB Yönetim Konseyi, Avro Bölgesi’nde eylülde yüzde 1,7 olan enflasyonun gelecek aylarda artmasını bekliyor.

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