60 saniyede ekonomide bugün (15 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🗨️Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tasarruf uyarısı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 15, 2024
📝Fitch Ratings'ten Türkiye değerlendirmesi
💶Avro Bölgesi teknik resesyondan çıktı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/WGtAjHpqqw