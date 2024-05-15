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Ekonomi

New York Fed imalat endeksi mayısta daralmanın sürdüğüne işaret etti

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, mayıs ayında eksi 15,6 ile sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
New York Fed imalat endeksi mayısta daralmanın sürdüğüne işaret etti

New York

New York Fed'in mayıs ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi mayısta 1,3 puan azalışla eksi 15,6'ya indi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 9,9 değerini alması yönündeydi.

Art arda altıncı ayda imalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, nisanda eksi 14,3 olmuştu.

Yeni sipariş endeksi mayısta 0,3 puan azalışla eksi 16,5'e inerken, sevkiyat endeksi 13,2 puan artarak eksi 1,2'ye yükseldi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 2,2 puan azalışla 14,5'e geriledi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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