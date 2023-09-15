60 saniyede ekonomide bugün (15 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💵Merkezi yönetim bütçesi ağustosta 51 milyar 270 milyon lira fazla verdi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 15, 2023
🏘️Türkiye'de ağustosta 122 bin 91 konut satıldı
🌾Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/4r9l1Mm3Vt