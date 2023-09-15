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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’ın Kumluca beldesinde halka hitap ediyor
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (15 Eylül 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
60 saniyede ekonomide bugün (15 Eylül 2023)

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