Dolar
26.98
Euro
28.77
Altın
1,925.45
ETH/USDT
1,621.00
BTC/USDT
26,421.00
BIST 100
8,058.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası'nın gündeminde faiz indirimi bulunmuyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz oranlarını indirmenin gündemlerinde olmadığını belirtti.

Ata Ufuk Şeker  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Avrupa Merkez Bankası'nın gündeminde faiz indirimi bulunmuyor

Brüksel

Lagarde, Avro Bölgesi ülkelerin maliye bakanlarının İspanya'nın Santiago de Compostela şehrinde yaptıkları toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Son verilerin, Avro Bölgesi'nin bu yıl daha önce beklendiği ölçüde büyümeyeceğini ortaya koyduğuna işaret eden Lagarde, büyümenin 2024 yılında hız kazanacağını söyledi.

Lagarde, enflasyonu kontrol altına almak ve fiyat istikrarını sağlamak için para ve maliye politikalarının birbirleriyle çelişmemesi gerektiğini belirtti.

Avro Bölgesi ülkelerinin bu aşamada kamu borcu ve cari açığı düşürmeye odaklanmalarının önemine dikkati çeken Lagarde, Avrupa ülkelerinin özellikle yeşil ve dijital alanlarda daha fazla yatırıma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Lagarde, faiz oranlarını düşürmenin ECB'nin gündeminde yer almadığını belirterek, "Faiz oranlarını düşürme kararı almadık. Bu konuyu tartışmadık ve hatta telaffuz bile etmedik." diye konuştu.

ECB, dün 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizini yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75'e yükseltme kararı almıştı.

Bu artışla birlikte ECB'nin mevduat ve refinansman faizleri 1999'dan, marjinal fonlanma faizi de 2001'den bu yana en yüksek seviyelere çıktı.

Piyasalar, bundan sonra ECB'nin faiz artırım döngüsünün bitmiş olabileceği ve 2024'ün ilk yarısında faizlerin düşüşe geçebileceği beklentisine girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmaların kazananları ödüllerini aldı
2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de
Aydın'da Büyük Menderes Nehri kanalındaki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Araştırma: Dünya'nın manyetik alanı, Ay yüzeyindeki su oluşumunda etkili olabilir
İstanbul'da gıda güvenliğine yönelik denetimler yapıldı

Benzer haberler

Avrupa Merkez Bankası'nın gündeminde faiz indirimi bulunmuyor

Avrupa Merkez Bankası'nın gündeminde faiz indirimi bulunmuyor

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 13’e yükseltti

Avrupa'da turizm, Kovid-19 öncesindeki seviyeleri geçti

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan "uzun süre çok yüksek enflasyon" beklentisi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan "uzun süre çok yüksek enflasyon" beklentisi
İspanya, tarihindeki en sıcak üçüncü yazını geçirdi

İspanya, tarihindeki en sıcak üçüncü yazını geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet