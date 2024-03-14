60 saniyede ekonomide bugün (14 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇹🇷🇬🇧İngiltere ile STA’nın güncellenmesi müzakereleri başladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 14, 2024
🏡Türkiye’de konut satışları şubatta arttı
📈ABD'de ÜFE beklentileri aştı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/sCWXEs687a