60 saniyede ekonomide bugün (12 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💵Türkiye’de cari açıkta iyileşme sürüyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 12, 2024
📊Fitch Ratings: Türkiye ekonomisine güvenimiz arttı
📈ABD şubat ayı enflasyonu belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/sAO5RmlwRt