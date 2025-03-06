60 saniyede ekonomide bugün (06 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📉 Merkez Bankası politika faizini düşürdü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 6, 2025
💳 Hazineden genç girişimlere kredi imkanı
💵 Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/v0zBnOQ415