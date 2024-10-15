60 saniyede ekonomide bugün (15 Ekim 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🎙️Bakan Şimşek'ten Savunma Sanayii Destekleme Fonu açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 15, 2024
🚆Yavuz Sultan Selim Köprüsü demir yoluna kreditörlerden yoğun ilgi
🚗Dünyada elektrikli araç satışları eylülde rekor kırdı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/Mv4QReKF13